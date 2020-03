Abruzzo: Marsilio firma ordinanza che riduce dell'80% i servizi ferroviari

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 8 che prevede misure urgenti relative al trasporto pubblico.

Nel particolare è stata prevista la riduzione fino al 80% dei servizi ferroviari al fine di evitare eventuali contagi, fermo restando la distanza di un metro tra le persone a bordo dei treni.

L'ordinanza autorizza inoltre la liquidazione dei contributi di esercizio ai gestori privati di trasporto pubblico in anticipo rispetto al secondo quadrimestre come previsto dai contratti in essere.