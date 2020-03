Abruzzo, 35 nuovi casi positivi al Covid-19: contagiati salgono a 263. C'è un caso a Barisciano

Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara (anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo), sono emersi 35 nuovi casi positivi al Covid 19.

2 casi fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e riguardano un 35enne di Canistro e una 35enne di Barisciano.

3 casi riguardano la Asl Lanciano-Vasto-Chieti: un 91enne di Roccascalegna; una 63enne di Vasto; un 68enne di Casalbordino.

22 casi riguardano la Asl di Pescara: una 81enne, una 45enne, un 71enne, un 20enne, un 15enne, un 55enne, un 26enne di Montesilvano; un 59enne, una 51enne, un 43enne, un 69enne, una 69enne e un 46enne di Pescara; una 55enne e una 26enne di Civitella Casanova; un 55enne e un 72enne di Penne; un 67enne di Manoppello; un 73enne di Elice; una 81enne e un 25enne di Spoltore; un 88enne di Pianella.

8 casi afferiscono alla Asl di Teramo: una 64enne di Atri; un 80enne e un 41enne di Teramo; un 69enne, un 64enne e un 89enne di Castiglione Messer Raimondo; un 69enne di Colonnella; un 68enne di Atri.

Con gli ultimi casi salgono a 263 i positivi in Abruzzo al Covid 19: i 35 positivi comunicati in giornata si aggiungono ai 228 censiti fino a ieri, e non 229 come comunicato inizialmente: nella revisione dei report dei giorni scorsi - viene spiegato - è risultato un caso positivo inserito 2 volte. L’errore è stato corretto.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.