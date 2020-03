Elice e Val Fino zona rossa, Marsilio: "Non tracciabile la modalità di contagio"

"La decisione di firmare l'ordinanza per l'istituzione della "zona rossa" in cinque comuni della Val Fino in provincia di Teramo e per Elice in provincia di Pescara è maturata a seguito delle relazioni delle Asl che hanno rilevato in questi Comuni un indice di contagio di molto superiore alle media".

Lo ha rivelato il presidente Marsilio, durante l'odierna conferenza stampa.

"Ovviamente, ha proseguito - le decisioni sono rivedibili in seguito all'evoluzione dei dati. La logica che spiega l'urgenza di firmare l'ordinanza - ha proseguito - si lega alla circostanza che in quelle zone non è tracciabile la modalità di contagio. Al momento - ha concluso Marsilio - non abbiamo segnali di senso contrario. Per cui i sindaci sono sul territorio a far rispettare pienamemte l'ordinanza