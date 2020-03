Coronavirus, i dati del 19 marzo: 4480 nuovi contagi, 427 morti, 415 guariti

Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245.

Il dato è stato reso noto dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nell'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri l'aumento era stato di 475.

Nel dettaglio, nel nostro Paese si contano ora 33.190 i malati di coronavirus rispetto ai 28.710 di ieri, con un incremento di nuovi casi rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. I guariti sono 4.440, quindi un incremento di 415 rispetto ai 4.025 di ieri.