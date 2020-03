Coronavirus, contagio avanza. Marsilio: "Spegnere la Val di Sangro"

"Il contagio da Coronavirus avanza, stiamo affrontando i giorni più difficili. Cresce l’esigenza di fermare tutto ciò che non sia indispensabile e strettamente necessario per garantire la vita delle persone e i servizi minimi essenziali".

Lo ha detto il governatore Marco Marsilio, a tarda sera, leggendo l'ultimo report che riportava dei 122 nuovi casi di contagio in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Marsilio dunque ha sollecitato, e fatto sollecitare anche tramite l’assessorato alle attività produttive, le principali aziende del distretto industriale della Val di Sangro e di quello di San Salvo, dove si concentra la maggior parte della produzione industriale della regione, "per condividere con loro la necessità di chiudere le fabbriche o ridurre al minimo l’attività. Tra queste, la Sevel ha annunciato la chiusura e altrettanto farà la Honda. Insieme a loro si fermerà tutto l’indotto dell’automotive. La Denso conserverà per poco tempo ancora alcune decine di operai per completare le ultime commesse prima di chiudere, mentre la Pilkington terrà aperto solo per mantenere accesso l’altoforno, con il numero minimo di addetti".

Ha aggiunto Marsilio: "Continueremo a sollecitare tutti ad assumere decisioni responsabili e ispirate alla massima prudenza e collaborazione. In ogni caso, nella riunione in videoconferenza che avrò col Governo domani pomeriggio [oggi, ndr] porrò con forza la richiesta di adottare un nuovo DCPM per imporre la chiusura delle attività non indispensabili".