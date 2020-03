Coronavirus, Borrelli: "Oggi 4.670 positivi, 627 morti e 689 guariti"

Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, nelle ultime 24 ore i positivi al coronavirus sono aumentati di 4.670 unità, per un totale di 37.860. I morti registrati sono stati 627, che portano il totale a 4.032, mentre i guariti sono 689 in più rispetto a ieri per un totale di 5.129 persone.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 47.021.

Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. In Lombardia sale a 22.264 il numero di persone positive al coronavirus in Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.380 casi in più