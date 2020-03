Ricetta medica, da oggi si può chiedere tramite mail o telefono

La Protezione Civile ha emanato un'ordinanza con cui si autorizza a chiedere e ottenere una ricetta medica dal proprio medico di base tramite mail o telefono.

In sostanza, nel momento in cui il medico emette la ricetta elettronica, è autorizzato a trasmettere il numero della stessa per via telematica. Non ci sarà più bisogno del promemoria cartaceo.

L’ordinanza dice che il paziente può chiedere al medico il numero della ricetta elettronica in tre modi:

- Tramite posta elettronica, indicando al medico il proprio indirizzi di posta certificata (PEC) o ordinaria;

- Tramite SMS o app di messaggistica (per esempio WhatsApp);

- A voce, per telefono.

Il medico che manda il numero della ricetta dovrà, secondo l’ordinanza, seguire alcune regole: nel caso la mandi tramite mail, dovrà mandare in allegato il promemoria della ricetta medica (quello che di solito viene stampato) su cui c’è scritto il numero e non copiandolo nel testo della mail. Nel caso in cui la mandi tramite SMS o app di messaggistica (WhatsApp) dovrà scrivere nel testo del messaggio con il numero della ricetta o inviare un’immagine del codice a barre del numero.

Nel caso in cui si sia attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, la ricetta verrà inserita automaticamente nell’area personale dell’utente.