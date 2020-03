'L'Aquila per la vita' dona 200mila euro ai reparti di Malattie infettive e Rianimazione

Una donazione di 200mila euro per i reparti di Malattie Infettive e di Rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

E' il gesto di solidarietà della onlus 'L'Aquila per la vita'.

Il presidente Giorgio Paravano ha riunito il Consiglio direttivo che, all'unanimità, ha deliberato di destinare il fondo dell'associazione ai reparti del nosocomio cittadino in trincea nella battaglia contro il coronavirus.

Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione tra la onlus, presenti il presidente Paravano e il membro del consiglio Paolo Aloisi, il manager della Asl Roberto Testa e i primari di Malattie Infettive, Alessandro Grimaldi, e Rianimazione, Franco Marinangeli: è stato stabilito che verranno approntati dei progetti specifici per i due reparti che 'L'Aquila per la vita' sosterrà, appunto, fino alla somma di 200mila euro.

Un modo per dimostrare vicinanza al lavoro di medici e infermieri in prima linea e per sollecitare altre realtà cittadine affinché facciano uno sforzo di solidarietà in un momento drammatico per il nostro paese, per la nostra regione e per L'Aquila.