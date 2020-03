Coronavirus, in Lombardia 546 morti in un giorno: stretta della Regione

Ennesima giornata drammatica in Lombardia.

Sono 546 le persone decedute nelle ultime 24 ore per Covid-19: in totale, dall'inizio della diffusione del contagio, sono 3.095. I positivi sono 25.515, più 3.251 in un giorno solo. Le persone in terapia intensiva sono 1093, quelle in ospedale 8.258, più 523, i guariti 2.139.

E per questo, la Regione ha imposto un nuovo giro di vite alle limitazioni di attività e circolazione.

D'accordo con i sindaci del territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, il governatore Attilio Fontana ha emanato un'ordinanza con la quale vengono disposte "nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus".

L'ordinanza entra in vigore domani e produce effetto - "salvo diverse disposizioni legate all'evoluzione della situazione epidemiologica" - fino al 15 aprile.

L'ordinanza mantiene aperte solo le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i supermercati, "ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro". Viene decretato il fermo delle attività nei cantieri edili e il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

E arriva un'ammenda fino a 5000 euro per chi non rispetterà "il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento".

"Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea", si legge ancora nell'ordinanza che include anche "la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza".