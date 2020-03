Coranavirus: calano, di poco, i nuovi contagi (3957) e le vittime (651)

Lieve flessione dei contagi e dei morti da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia.

I dati di oggi, domenica 22 marzo, hanno fatto registrare 651 morti (ieri erano 793), che portano il totale a 5476. I nuovi contagiati sono 3.957, un po' meno di ieri, quando ne erano stati contati 4821. In totale ora sono 46.638. I guariti in un giorno sono 952, il totale è di 7024. I pazienti in terapia intensiva sono 3009, 152 più di ieri.

Dodici nuovi contagi riguardano la stessa stessa Protezione civile: si tratta di persone che lavorano tutte nella sede di via Vitorchiano, a nord di Roma. Il capo del dipartimento, Angelo Borrelli, è risultato negativo.