Coronavirus, Biondi: "Più controlli agli ingressi della città". Pensioni, il ritiro alle Poste avverrà a scaglioni

Il Comune dell'Aquila intensificherà i controlli sui flussi in entrata e in uscita dalla città.

Lo ha comunicato il sindaco Pierluigi Biondi nel quotidiano punto stampa.

"Alla luce della nuova ordinanza emanata dal ministero della Sanità e da quello dell'Interno (quella che vieta gli spostamenti da un comune all'altro, ndc)" ha detto Biondi "i vigili urbani concentreranno i controlli anche sugli ingressi e le uscite da e per la città, sia nella zona est che nella ovest".

I nuovi controlli si aggiungeranno a quelli svolti quotidianamente su tutto il territorio comunale per verificare che la gente stia rispettando le restrizioni alla mobilità e le altre disposizioni contenute nei decreti.

Lo scorso fine settimana, ha comunicato Biondi, sono state controllate 50 persone e 92 attività commerciali ma non c'è stata alcuna denuncia.

"Abbiamo trovato una situazione molto ordinata anche nei supermercati" ha detto Biondi "Non ci sono state corse agli acquisti e tutti i punti vendita che abbiamo visitato stanno applicando in maniera rigorosa le nuove regole, soprattutto quelle sul rispetto delle distanze. Voglio fare un plauso ai cittadini per come si stanno comportando. Dobbiamo tenere duro, questa a detta di tutti sarà la settimana decisiva per capire se la curva del contagio subirà un assestamento".

Intanto, fa sapere il primo cittadino, "sono pronti i primi 7 alloggi del Progetto Case di Roio 1 messi a disposizione del personale che lavora nelle strutture sanitarie. Le assegnazioni saranno effettuate direttamente dalla Asl e non dal Comune. Da domani, inoltre, sarà attivo il numero verde che abbiamo predisposto per dare ai cittadini tutte le informazioni relative all'emergenza, dai benefici fiscali previsti dal decreto Cura Italia alle prescrizioni. Il numero è 800 666 622. Il servizio sarà attivo dalle ore 9 alle ore 18. Ricordiamo inoltre a tutte le attività commerciali che non sono ancora presenti sulla piattaforma che abbiamo predisposto per segnalare i negozi di beni di prima necessità che effettuano consegne a domicilio, che si può aderire all'iniziativa e chiedere di essere inseriti mandando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ".

L'amministrazione comunale, a breve, diramerà anche un video-tutorial per dare informazioni sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto delle mascherine. Inoltre, chi è in ansia perché deve rinnovare qualche documento in scadenza può stare tranquillo: i termini sono stati prorogati (per esempio la validità delle carte di identità in scadenza è stata prorogata fino al 31 agosto).

Infine, Biondi ha comunicato che, insieme a Poste Italiane, è stato predisposto un calendario per il ritiro delle pensioni di aprile, il cui pagamento è stato anticipato al 26 marzo. Per evitare che ci sia un assalto agli sportelli da parte di chi non usa Postamat o non usufruisce dei servizi di web banking, ci sarà uno scaglionamento in base all'ordine alfabetico secondo il seguente calendario: dalla A alla B il 26 marzo; dalla C alla D il 27; dalla E alla K il 28; il 30 dalla L alla O; il 31 dalla P alla R: il 1 aprile dalla S alla Z.