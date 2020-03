1082 controlli effettuati, 47 persone denunciate - 44 per inosservanza dei provvedimenti, una per falsa attestazione e altre due per altri reati - e 289 esercizi commerciali ispezionati.

Sono i numeri dell’attività di monitoraggio svolta lunedì 23 marzo dalle forze di polizia (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e polizie municipali) in provincia dell’Aquila.

QUI il file riassuntivo di tutti i controlli effettuati dall’11 marzo.