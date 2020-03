L'Aquila: consegnati primi 7 alloggi del progetto Case al personale sanitario

Sono stati consegnati stamane alla Asl i primi 7 alloggi dei 24 messi a disposizione dal Comune dell’Aquila nel progetto Case di Roio per il personale sanitario dell’ospedale San Salvatore. “Abbiamo sottoscritto un accordo istituzionale per venire incontro alle esigenze del personale impegnato quotidianamente nella battaglia contro il coronavirus – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – sottoposto a turni quotidiani lunghi, massacranti, che segnano anche da un punto di vista emotivo. Così, evitiamo almeno che il personale in prima linea sia costretto anche a lunghi spostamenti, da e verso l’ospedale”.

Adesso, starà all’azienda sanitaria individuare coloro che potranno beneficiare dei primi alloggi.

Intanto, “prosegue incessante il lavoro di controllo della polizia municipale” ha aggiunto Biondi: “ieri sono state controllate 93 persone; un cittadino, trovato lontano dalla propria abitazione e che non ha saputo giustificarne il motivo, è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Attenzionate anche 61 attività commerciali: non sono stati rilevati motivi per cui sporgere denuncia, segno – ha ribadito Biondi – che gli aquilani si stanno comportando bene”.

Stamane, L’Aquila si è risvegliata sotto un leggero strato di neve: “dalle 5 sono entrati in azione 4 mezzi che hanno provveduto alla pulizia delle strade e allo spargimento di sale”; ovviamente, “è stato riprogrammato il piano neve alla luce dell’emergenza, dando centralità all’ospedale, alle farmacie e ai supermercati”.

Biondi ha poi chiarito che la piattaforma pensata per segnalare le attività commerciali che forniscono servizi a domicilio "è quasi pronta: le aziende che non si fossero ancora registrate possono farlo scrivendo alla mail