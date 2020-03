Emergenza Coronavirus, l'Aero Club L'Aquila mette a disposizione piloti e flotta

L'Aero Club L'Aquila ha messo a disposizione della Regione Abruzzo i suoi piloti e la sua flotta, composta da 6 aeromobili (aviazione generale ed ultraleggeri) e numerosi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), per il trasporto di personale e materiale sanitario e lo svolgimento di attività di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini e di sorveglianza del territorio durante l'emergenza coronavirus.

"Codesta associazione" si legge in una nota dell'Aero Club "presente nel settore aeronautico dal 1958, gestisce la pista di volo situata tra i comuni di Fossa e Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila, denominata “Aviosuperficie L’Aquila”. La posizione di questa base operativa, molto strategica in quanto costituisce un collegamento veloce con i diversi aeroporti e aviosuperfici dislocati nella regione Abruzzo e in tutto il territorio nazionale. Tale struttura privata è da sempre a disposizione della Protezione civile e dell’Elisoccorso per facilitare la gestione di interventi di soccorso. Auspicando di poter apportare il proprio contributo in questa situazione di estrema difficoltà, Aero Club L’Aquila ringrazia ed elogia l’attuale, costante e prolungato lavoro di tutto il personale sanitario, delle forze dell’ordine e dei volontari delle numerose associazioni chiamate in campo".