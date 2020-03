Coronavirus: al via iscrizioni online gratuite alle biblioteche abruzzesi

In questo particolare periodo, le biblioteche abruzzesi hanno deciso di aprire a tutti le iscrizioni gratuite alla biblioteca online, cui fa capo il Polo Bibliotecario della Regione Abruzzo.

Esiste una piattaforma digitale da cui è possibile scaricare gratuitamente libri e leggere periodici.

Per gli utenti occorre inviare una mail con i propri dati anagrafici e un indirizzo mail alla Biblioteca "S.Tommasi" al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per le altre zone del territorio abruzzese i riferimenti sono i seguenti:

Provincia di Pescara

Biblioteca dell'Agenzia Regionale per la Promozione Culturale - Biblioteca "F. Di Giampaolo" - Pescara; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca "Gabriele D'Annunzio" - Pescara; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Provincia di Teramo

Biblioteca "Melchiorre Delfico" - Teramo; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Provincia dell'Aquila

Biblioteca dell'Agenzia Regionale per la Promozione Culturale" - Avezzano; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca dell'Agenzia Regionale per la Promozione Culturale - Sulmona; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Provincia di Chieti

Biblioteca "C. De Meis" - Chieti; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca Regionale "Pasquale Salvucci" - Lanciano; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca Ufficio Agenzia Vasto - Vasto; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si otterranno così le credenziali per accedere al prestito digitale e alla consultazione dell'emeroteca.