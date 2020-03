Coronavirus, il bollettino del 25 marzo: cala ancora il numero dei nuovi malati, sono 3.491

Per il quarto giorno il numero degli attuali positivi da coronavirus è in calo: secondo i dati forniti dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 3491; ieri erano stati 3.612.

Diminuisce anche il numero dei morti anche se è ancora molto alto: 683 in un giorno, ieri erano stati 743. In tutto le persone decedute sono 7503. Il numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I guariti aumentano: in un giorno sono stati 1036, in totale sono 9.362. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386.

I dati sulle diffusione del Coronavirus di mercoledì 25 marzo sono stati diffusi dal Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D'Angelo, dopo che Angelo Borrelli aveva lasciato in mattinata la sede del Dipartimento perché febbricitante.

In un primo momento era stata comunicata la sospensione del quotidiano appuntamento, ma poi si è deciso comunque per il punto giornaliero, "al fine di garantire una continua e puntuale informazione rispetto all'emergenza Coronavirus". "Borrelli ha accusato sintomi febbrili e una leggera afonia: per un senso di responsabilità e precauzione ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio, da dove continua a lavorare e a seguire con attenzione la gestione di questa grande emergenza", ha detto D'Angelo.

Nel dettaglio, ecco la diffusione geografica del contagio: i casi attualmente positivi sono 20.591 in Lombardia, 8.256 in Emilia-Romagna, 5.745 in Veneto, 5.556 in Piemonte, 2.639 nelle Marche, 2.776 in Toscana, 1.826 in Liguria, 1.675 nel Lazio, 1.072 in Campania, 1.058 nella Provincia autonoma di Trento, 1.023 in Puglia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 748 nella Provincia autonoma di Bolzano, 936 in Sicilia, 738 in Abruzzo, 686 in Umbria, 375 in Valle d’Aosta, 412 in Sardegna, 333 in Calabria, 112 in Basilicata e 53 in Molise.