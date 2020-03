Scarso approvvigionamento di mascherine negli iustituti penitenziari, la FP Cgil lancia l’allarme

La FP Cgil Abruzzo denuncia "la situazione di disagio che si sta vivendo negli istituti penitenziari abruzzesi e molisani" a causa dello scarso approvvigionamento di mascherine e dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale.

"Nel serio e grave panorama emergenziale del nostro Paese" si legge in una nota di Giuseppe Merola, coordinatore regionale FP Cgil Polizia Penitenziaria "i lavoratori meritano una dignitosa tutela a prevenzione del rischio contagio". Merola evidenzia "l’irrisoria distribuzione di mascherine ai poliziotti penitenziari. Lavoratrici e lavoratori che operano già in situazioni difficili ed allarmanti, non possono più “elemosinare” una mascherina che, tra l’altro, risulta essere quella chirurgica e non quella raccomandata (FFP2,FFP3). Nonostante gli sforzi che si stanno ponendo in essere, anche dal Provveditorato Regionale, serve che l’Istituto Superiore della Sanità certifichi urgentementela conformità dei progetti che dovrebbero partire in alcune carceri del distretto, come Sulmona, Vasto, Roma e Viterbo, ove si produrranno i dispositivi. Solo cosi" conclude Merola "potremo ricevere una boccata d’ossigeno e i nostri poliziotti penitenziari potranno lavorare con più serenità e senza il rischio di contrarre il virus".