Volo da Mosca con le mascherine per l'Abruzzo, D'Alfonso scrive all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Verificare se sussistono motivi ostativi al decollo"

Ha parlato di vera e propria "guerra" per assicurarsi l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e dei macchinari per le terapie intensive, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio; ha fatto riferimento a faccendieri che vanno in giro per il mondo con valigette piene di contanti per battere sul tempo la concorrenza.

Nel punto stampa di ieri pomeriggio, il governatore ha dato notizia che era in partenza da Mosca un aereo cargo pieno di mascherine FFP2 e FFP3 acquistate direttamente dalla Regione. "L’aereo arriverà nella notte o al più domattina [stamane, ndr] a Malpensa e ad attenderlo - ha spiegato - ci sarà anche una scorta armata attrezzata dalla Regione che avrà il compito di far sì che il carico arrivi fin qui senza essere intercettato o requisito, come sta avvenendo di frequente in queste settimane".

Ebbene, l'aereo stamane non era ancora partito. Per questo, il senatore Luciano D'Alfonso ha inviato una lettera a Marcello Minenna, Direttore Generale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Nella giornata di ieri sarebbe dovuto decollare un volo dall’aeroporto di Mosca, con atterraggio a Milano Malpensa, per il tramite della compagnia russa shopping 'Aeroflot', trasportante un carico pari a circa 700.000 mascherine FFP3 distribuite in 1750 scatoloni (62x26x34), intestate a Thron Group Holding, che ad oggi non risulta ancora partito. Le predette mascherine - aggiunge il senatore dem - come risulta da regolare contratto stipulato tra la Thron Group Holding, in persona del Signor Claudio Sclavo e la Protezione Civile regionale, in persona dell’Ing. Silvio Liberatore, sono destinate alla copertura del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale della regione Abruzzo. L’improcrastinabile necessità di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi in argomento è legata alla straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto che, in particolare, in Abruzzo nella giornata di ieri ha raggiunto il numero di 813 persone positive al Covid-19; numero, purtroppo, in costante e continua crescita".

Dunque, D'Alfonso ha chiesto a Minenna, "nel rispetto delle procedure e della vigente normativa", se possa premurarsi di "interloquire" con la figura professionale russa affine alla sua "per verificare se sussistono motivi ostativi al decollo da Mosca, così da consentire che il volo possa giungere in Italia, più celermente possibile".