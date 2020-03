Coronavirus, aiuti alle imprese: Confcommercio L'Aquila attiva sportello online

Il presidente provinciale di Confcommercio L’Aquila Roberto Donatelli comunica che è stato attivato, in collaborazione con il Patronato 50&PIU’ Enasco, uno sportello on line al fine di assistere al meglio le piccole e medie imprese nell’ambito della emergenza da coronavirus.

"Ciascun imprenditore - fa sapere la segreteria - potrà contattare la nostra Associazione telefonicamente ai numeri 3485260108 – 3485260103 o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure il Patronato 50&PIU’ Enasco al numero 0862/204226 o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Come noto il Governo ha adottato una serie di disposizioni, attraverso il Decreto “Cura Italia”, che prevedono, tra l’altro, un pacchetto di misure di sostegno economico per le imprese connesse all’emergenza epidemiologica in corso".



Lo sportello telematico sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Confcommercio e il suo Patronato 50&PIU’ Enasco prenderanno visione delle richieste pervenute dalle aziende per la domanda di indennizzo di 600 euro oltre ad altre forme di tutela quali i congedi per genitori di figli infra 12enni e l’estensione del permessi ex Legge 104.