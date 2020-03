Coronavirus, la denuncia: "pazienti abbandonati all'Hotel Cristallo"

E' dei giorni scorsi la notizia che il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione della Asl 1 l'Hotel Cristallo di Campo Imperatore per dare ospitalità ai cittadini guariti dal coronavirus che hanno bisogno di essere monitorati dopo le dimissioni dall'ospedale San Salvatore dove, al contempo, si potranno liberare posti letto utili a salvare le vite di coloro che hanno bisogno di assistenza sanitaria e cure costanti.

Ebbene, i primi pazienti sono arrivati la notte scorsa. Tuttavia, la gestione dell'emergenza sta facendo parecchio discutere.

"Due nostre concittadine positive al covid19 - la denuncia del sindaco di Collarmele, Tonino Mostacci - dimesse dall’ospedale dell'Aquila sono state prelevate nottetempo e portate in un albergo a Campo Imperatore; messe in una stanza fredda, non hanno ricevuto alcuna istruzione". Stante al primo cittadino del comune della Marsica, le pazienti "sono state lasciate senza acqua, senza colazione e senza pranzo. Ma cosa state facendo? Ma un poco di umanità ce l'avete? Provo un senso di rabbia e vergogna totale".

Mostacci ha raccolto lo sfogo di Laura, figlia di una delle due donne e sorella dell'altra, che stamane ha pubblicato un post durissimo su facebook: "Ieri sera, intorno alle 21:30 - ha raccontato - mia madre, mia sorella e un altro ragazzo che si trovavano ricoverati all'Aquila (G8) sono stati trasferiti in un hotel a Campo Imperatore. Lasciando correre il fatto che persone malate, debilitate, in via di guarigione a mio parere non dovrebbero essere spostate di notte con il freddo che ci accompagna in questi giorni, in un albergo distante un'ora dall'Aquila, pensavamo che il gioco valesse la candela, ma ci sbagliavamo di grosso! Arrivati in hotel la situazione è apparsa da subito surreale: la struttura era completamente al freddo per i primi 2 piani e gli unici termosifoni accesi erano quelli dell'ultimo piano. Le stanze non presentavano il minimo conforto, per il freddo sono dovuti andare in altre stanze a 'rubare' coperte", le parole accorate di Laura.

Che ha aggiunto: "Non c'è un infermiere, non c'è un dottore, non c'è alcuna figura ospedaliera che possa intervenire in caso di bisogno. Non hanno lasciato nemmeno un numero di telefono da contattare, né un termometro per la misurazione della febbre. Lasciati così, allo sbaraglio; stamattina non hanno ricevuto né cibo né acqua. Nei bagni non c'è nemmeno il phon, loro che si erano illusi di riuscire a fare una doccia dopo 15 giorni! E niente, questa è la situazione che devono affrontare delle persone già altamente provate dalla malattia. Ditemi voi se è normale".

Dalla Asl, stavolta, attendiamo una risposta puntuale.