L’uomo di 55 anni di Pescara colpito dal Covid 19 e ricoverato all’Aquila nella struttura G8, ha lasciato oggi il reparto di terapia sub intensiva ed è stato trasferito in quello di Malattie infettive. A comunicarlo è il direttore del reparto di anestesia e rianimazione del San Salvatore, Franco Marinangeli. Il paziente è stato estubato ed ora è fuori pericolo. Ha trascorso, dal ricovero a oggi, 8 giorni in terapia intensiva e 3 in sub-intensiva.