Controlli coronavirus in provincia dell'Aquila, il bollettino del 30 marzo: sanzionati 7 esercenti e 23 persone

Sono 30 le persone sanzionate ieri, martedì 30 marzo, in provincia dell'Aquila dalle forze dell'ordine nell'ambito delle attività di controllo svolte nel quadro dell'emergenza coronavirus: si tratta di 23 cittadini che non avevano rispettato le misure di contenimento previste dal DL 19/2020 e di 7 titolari di attività commerciali. Un'altra persona è stata invece denunciata per altri reati.

In totale i controlli personali sono stati 970 mentre le attività commerciali ispezionate 439.

Lo rende noto la prefettura dell'Aquila.