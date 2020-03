Coronavirus, Pd L'Aquila: "Il Comune sospenda pagamento asili nido e servizi a domanda individuale"

"Il Comune sospenda subito, con un provvedimento urgente di Giunta, il pagamento degli asili nido e di tutti gli altri servizi a domanda individuale, per evitare che, nei prossimi giorni di scadenza del pagamento, molte famiglie della nostra città siano costrette a regolarizzarne la retta pur non usufuendone".

A lanciare l'appello è il Partito Democratico L'Aquila, che, in una nota firmata dalla segreteria Emanuela Di Giovambattista e dai consiglieri comunali Stefano Palumbo e Stefano Albano aggiunge: "anche se ancora non c è l'ufficialità, è certo che ci sarà una proroga delle misure di contenimento per l'emergenza Covid-19 emanate dal Governo e che riguardano anche la chiusura dei servizi educativi. Per tale motivo, crediamo sia una decisione di grande importanza, in questo momento di difficoltà anche economica, evitare che molte famiglie aquilane si privino oggi di una parte dei loro soldi, che potranno utilizzare per far fronte ad altre esigenze familiari".

"Far pagare domani ed eventualmente rimborsarle in seguito, quando sarà ufficiale la proroga delle chiusure, significa privarle oggi, in un momento di estremo bisogno, di un sostegno importante solo per pure motivazioni burocratiche", concludono gli esponenti dem.