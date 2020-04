Sono stati 1052 i controlli personali effettuati dalle varie forze di polizia in provincia dell’Aquila mercoledì 31 marzo e 264 quelli compiuti nei confronti di attività e esercizi commerciali.

Il bilancio è di 21 persone sanzionate per non aver rispettato le restrizioni alla mobilità e di 5 esercenti multati. Un’altra persona è stata denunciata per altri reati.

A comunicarlo è la prefettura dell’Aquila.