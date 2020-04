23 persone sanzionate su 756 controllate per non aver rispettato le misure di contenimento e tre denunciate: una per false attestazioni e dichiarazioni e altre due per altri reati.

E’ il bilancio delle attività di controllo nell’ambito dell’emrgenza coronavirus svolte ieri in provincia dell’Aquila dalle varie forze dell’ordine. Oltre ai controlli personali sono stati effettuate anche 394 ispezioni in attività e esercizi commerciali. Lo rende noto la prefettura dell'Aquila.