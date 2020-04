L'Aquila: emergenza Covid, prepagate o coupon per i buoni spesa. Ecco come vuole organizzarsi il Comune

Potrebbe arrivare già oggi la delibera di giunta con cui verranno definiti i criteri di accesso ai buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari finanziati con i fondi – 400 milioni - messi a disposizione di tutti i comuni italiani dalla Protezione civile con l’ordinanza del 29 marzo.

Al Comune dell’Aquila sono stati destinati 368 mila euro. Due giorni fa la giunta ha approvato la variazione di bilancio propedeutica allo sblocco del finanziamento. Il compito di individuare la platea dei beneficiari e di determinare il contributo da erogare a ciascun nucleo familiare spetterà al settore Politiche sociali.

Nei giorni scorsi, gli uffici hanno lavorato per incrociare le banche dati comunali con i database di altri enti, a iniziare dall’Inps. Il provvedimento della Protezione civile, infatti, stabilisce che, nell’assegnazione del contributo, la priorità dovrà essere data a coloro ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e a quelli che non ricevono altri sostegni economici pubblici (come per esempio il reddito di cittadinanza, erogato, com’è noto, dall’istituto previdenziale).

Ciò, tuttavia, non vuol dire che i percettori di altri sussidi non potranno richiedere i buoni spesa ma solo che finiranno in coda.

Il criterio con cui verranno ripartiti i fondi sarà di tipo proporzionale, in base al numero dei componenti dei singoli nuclei: le famiglie con figli a carico avranno diritto a un contributo più alto rispetto a quello di un nucleo formato da una sola persona. Per fare domanda non sarà necessario presentare l’Isee ma una semplice autocertificazione.

L’unico requisito richiesto sarà quello della residenza (e non poteva essere altrimenti visto che i fondi sono stati ripartiti dalla Protezione civile su base comunale) ma non sono previsti punteggi aggiuntivi per chi risulta residente da più tempo.

L’ordinanza della Protezione civile fissa paletti molto stretti sul tipo di acquisti che gli aventi diritto potranno effettuare: si potranno comperare solo generi alimentari o prodotti di prima necessità e solo negli esercizi convenzionati. Saranno esclusi dalla lista non solo i beni voluttuari ma anche, per esempio, i detersivi.

La delibera che la giunta approverà oggi o al più tardi domani stabilirà sia tempi e modi per fare domanda (le scadenze saranno molto strette per velocizzare le procedure) e conterrà l’avviso a cui dovranno rispondere gli esercizi commerciali - supermercati e piccoli negozi di generi alimentari - che intendono convenzionarsi.

Il Comune, che ha stimato un platea di beneficiari oscillante tra i mille e i duemila nuclei familiari (su un totale di 28mila), sta ancora valutando in che forma accreditare il contributo: probabile il ricorso a una prepagata (simile a quella del reddito di cittadinanza) o a dei coupon.

Per l’acquisto e la distribuzione dei generi alimentari, comunque, l’amministrazione potrà avvalersi anche degli enti del Terzo Settore.