Controlli coronavirus in provincia dell'Aquila, il bollettino del 2 aprile: 30 sanzioni e 5 denunce

Trenta sanzioni e 5 denunce: è il bilancio delle attività di controllo del territorio svolte dalle varie forze di polizia in provincia dell’Aquila giovedì 2 aprile nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Lo rende noto la prefettura dell’Aquila.

Più nel dettaglio, sono stati eseguiti 1215 controlli personali e 384 ispezioni in attività commerciali. Le trenta sanzioni sono state comminate nei confronti di persone che non avevano rispettato le misure di contenimento del decreto legge n. 19 del 25 marzo mentre le denunce sono scattate per riscontrate violazioni dell’articolo 650 del codice penale e per altri reati.