Coronavirus: la Pro Loco di Navelli dona 1500 euro all'ospedale San Salvatore

La quarantena non ferma la solidarietà degli abitanti di Navelli. A darsi da fare sono stati gli aderenti all’associazione Pro-Loco che hanno deciso di destinare fondi propri al personale medico e infermieristico dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

“Siamo abituati a vivere le nostre giornate”, ha detto il presidente dell’associazione Giuseppe Giampietri, “in modo socievole e salutandoci tutti. Anche se in questo periodo siamo chiusi in casa restiamo un popolo forte e positivo in grado di affrontare tutto questo assieme, pur rimanendo distanti. Così, oggi il consiglio della Pro Loco di Navelli ha deciso di destinare una piccola somma a sostegno della comunità medica per affrontare questa emergenza”.

In particolare, i soci hanno devoluto un contributo di euro 1500,00 (millecinquecento) che hanno già versato all’ospedale. La scelta è nata per stare vicino ai professionisti che stanno lottando per far fronte all’emergenza coronavirus.

"Un gesto, ha aggiungo il presidente della Pro-Loco “che mi riempie di orgoglio per appartenere a questa terra sempre pronta a darsi da fare per essere solidale, operosa e disposta a fare sacrifici".

“Desidero esprimere un plauso alla Pro-Loco che ha deciso di donare un contributo a favore dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per affrontare l'emergenza" ha dichiarato il sindaco Paolo Federico, che coglie l'occasione “per ricordare quanto sia importante continuare a rispettare le norme emanate dallo Stato per resistere e non dare opportunità al virus di espandersi. Sono certo che alla fine riusciremo a superare il momento e a tornare a stare insieme più forti di prima”.

Nel centro montano di Navelli la pro loco e l’amministrazione comunale sono da tempo impegnati a lavorare fianco a fianco per realizzare tutte le attività di promozione del territorio che caratterizzano il comune di Navelli.