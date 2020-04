Coronavirus: il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia dona 5000 euro all'ospedale San Salvatore

Il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia ha sospeso, in osservanza alle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19, tutte le attività in compresenza rimanendo però attivo attraverso gli strumenti telematici e onorando sempre la vocazione al sostegno delle emergenze che il territorio esprime.

Guidato dal presidente Dino Pignatelli il Club ha voluto contribuire nei giorni scorsi a sostenere il COVID Hospital, la Terapia Intensiva e la Rianimazione dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila con un contributo di 5.000 euro.

“L'augurio è che questa emergenza passi presto e ci lasci profondamente cambiati nel cuore e nell'animo,” dice il Presidente del Club, “faremo quanto nelle nostre possibilità per continuare ad aiutare la nostra Comunità e per essere a servizio della Città con iniziative in ambito sociale e collettivo. Intanto rinnoviamo a tutti l'invito a restare a casa e a rispettare le norme che regolano questo difficile periodo.”