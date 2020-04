Addio a Giorgio Bettini, bandiera dell'Aquila calcio

Lutto nel mondo del calcio abruzzese: si è spento a 84 anni Giorgio Bettini, ex centrocampista e allenatore dell'Aquila Calcio.

Nato a Livorno il 7 febbraio 1936, Bettini crebbe nelle giovanili del Torino. Nel 1955 venne acquistato dall'Aquila Calcio (allora in serie C), dove giocó per due campionati. Nel 1957 il passaggio a Messina, in serie B: con la squadra siciliana, Bettini disputó 3 campionati, collezionando 89 presenze e 6 gol. Negli anni successivi giocó anche con Pisa e Lecce, in serie C, per poi far ritorno di nuovo all'Aquila Calcio, dove rimase 4 anni totalizzando oltre 150 presenze.

Rimasto a vivere all'Aquila, Bettini fu anche allenatore dei rossoblu: prima in C2, dal 1980 al 1982, e poi nel settore giovanile.

Alla moglie Rossella, ai figli Alessandro, Massimiliano e Giuseppe le condoglianze di NewsTown.

I funerali, per via dell'emergenza coronavirus, si terranno in forma ridotta e chiusa al pubblico.