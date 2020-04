Coronavirus, Casini: "Istituire zona rossa per il territorio comunale di Sulmona"

Istituire una 'zona rossa' circoscritta al territorio comunale di Sulmona.

E’ l’appello che ha lanciato il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, esprimendo profonda preoccupazione per la grave situazione che si è venuta a creare nella casa di cura San Raffaele: Casini ha inviato in maniera formale, questa mattina, la richiesta al presidente della Regione Marco Marsilio e all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, al fine di garantire la salute dei cittadini.

“I casi di contagio da coronavirus accertati nella nostra città sono saliti a 38, di cui 34 tra i pazienti ed il personale della Casa di Cura San Raffaele. Un numero preoccupante che rende elevata la probabilità di una notevole diffusione dell' epidemia tra la popolazione a Sulmona ed è per questo che ora occorre stringere e mettere in sicurezza l’intera città con un provvedimento regionale. Ho sollecitato più volte nei giorni scorsi, in maniera formale, i vertici regionali e della Asl1, informando anche il Prefetto, al fine di intervenire adeguatamente al più presto possibile per controllare il contagio nella struttura".

Casini ha ribadito la forte preoccupazione per il "fondato rischio che questo numero di casi, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità locali, sia destinato a crescere, nelle prossime ore. Conto sul supporto delle forze politiche locali espressione della maggioranza di governo regionale per sostenere questa richiesta”.