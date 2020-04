Sono 46 le persone sanzionate dalle forze dell’ordine in provincia dell’Aquila nell’ambito delle attività di controllo del territorio per l’emergenza coronavirus svolte sabato 4 aprile. Le sanzioni sono scattate per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dai decreti legge. In totale sono state effettuati 1123 controlli personali e 298 ispezioni a attività commerciali.

Lo rende noto la prefettura dell’Aquila.