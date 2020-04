Sono stati 853 i controlli personali effettuati domenica 5 aprile dalle forze dell’ordine in provincia dell’Aquila nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio dovute all’emergenza Covid 19. 37 persone sono state sanzionate per non aver rispettato le misure di contenimento e una persona denunciata per altri reati. Le attività commerciali ispezionate sono state, invece, 151, con una sola sanzione comminata.

Lo rende noto la prefettura dell’Aquila.