L'Aquila: inaugurata l'area triage covid all'ospedale San Salvatore

Tempi rapidissimi per i lavori, 10 giorni; stamane, l'inaugurazione.

L'ospedale San Salvatore dell'Aquila si dota di un'area triage dedicata, in maniera specifica, ai potenziali pazienti covid.

"In questo momento bisogna fare così, in Italia: se vogliamo risorgere, e per farlo abbiamo bisogno di strutture d'emergenza, è necessario andare oltre l'ordinarietà. Questa è la dimostrazione che, quando vogliamo, in Italia siamo in grado di fare come e meglio dei cinesi", le parole del direttore dell'Unità ospedaliera complessa di Malattie infettive, Alessandro Grimaldi.

L'area triage covid, 55 metri quadrati, 2 ambulatori ed una sala vestizione per il personale, è stata ricavata al piano terreno dell'edificio che già ospita Malattie infettive, direttamente collegata ai nuovi locali con scale interne ed ascensori. "Il paziente che viene qui, può arrivare direttamente in automobile; per fare un esempio, se c'è un paziente a casa con sintomi da covid, febbre persistente, tosse, un po' di difficoltà respiratorie, può decidere di venire a fare il tampone dopo aver preso contatti con le strutture che governano il processo: il tampone si può fare senza scendere dall'automobile" ha chiarito Grimaldi.

In ottica futura, già definita la strategia di utilizzo degli spazi per quando finirà l'emergenza: "questa struttura è importante per il presente e lo sarà per il futuro; i pazienti con sintomi da malattie respiratorie trasmissibili non stazioneranno più in Pronto soccorso ma verranno direttamente portati qui per essere valutati e, eventualmente, smistati nei reparti di competenza".

A margine dell'inaugurazione, il Lions Club L'Aquila ha donato più di 350 mascherine FFP3 al fine di consentire agli operatori sanitari di lavorare con maggior sicurezza: le mascherine sono state consegnate al direttore Grimaldi alla presenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il quale ha ringraziato il club per la donazione. Per il Lions Club L'Aquila erano presenti il segretario Massimiliano Laurini ed il dott. Rocco Totaro.