Prefettura L'Aquila, arrivate oltre 550 domande da attività produttive non essenziali. Controlli, sanzionate 47 persone

Continuano i controlli delle forze dell’ordine in provincia dell’Aquila in ottemperanza alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Lunedì 6 aprile sono stati effettuati 1191 controlli personali, a fronte dei quali 47 persone sono state sanzionate per non aver rispettato le misure di contenimento e 4 denunciate per altri reati. Sono state ispezionate anche 364 attività commerciali.

Lo rende noto la prefettura dell’Aquila.

Sempre la prefettura fa sapere inoltre che sono state 540, finora, le comunicazioni prevenute da aziende che hanno chiesto di poter continuare la produzione, pur non rientrando nella categoria delle attività essenziali, in virtù delle deroghe previste dal comma 1, lettera D (attività funzionali alle filiere essenziali) del Dpcm del 22 marzo. Sessanta domande sono ancora in istruttoria mentre 36 sono state rigettate.

Altre 14 domande, invece, riguardano le lettere G e H dello stesso comma, vale a dire le aziende a ciclo continuo e quelle del settore Aerospazio e Difesa.