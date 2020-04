Controlli coronavirus provincia dell'Aquila, il bollettino del 7 aprile: 57 sanzioni e 2 denunce

56 persone sanzionate per non aver rispettato le misure di contenimento, una persona denunciata per aver violato gli articoli 495 e 496 del codice penale (false dichiarazioni su identità), una persona denunciata per altri reati, un commerciante multato.

E’ il bilancio delle attività di monitoraggio e pattugliamento del territorio svolte dalle forze di polizia in provincia dell’Aquila martedì 7 aprile nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

In totale, ieri, sono stati effettuati 1212 controlli personali e 338 ispezioni in attività commerciali.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 27188 controlli personali e 8012 controlli in attività commerciali.



A darne notizia è la prefettura dell'Aquila.