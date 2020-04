Coronavirus: a Pasqua e Pasquetta stretta sui controlli all'Aquila e in provincia. Chiusi supermercati e alimentari

Stretta sui controlli per Pasqua e Pasquetta.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel punto stampa quotidiano, ha annunciato che, per le festività pasquali, saranno intensificati i controlli in entrata e in uscita dalla città.

La misura, che andrà ad aggiungersi ai controlli ordinari già svolti dalla polizia municipale e dalle altre forze dell'ordine, è stata concordata a seguito della riunione del Comitato di pubblica sicurezza svoltasi ieri in videoconferenza. L'obiettivo è quello di evitare che le persone possano spostarsi, venendo meno alle disposizioni di contenimento, per andare a trascorrere in famiglia o con amici i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Anche il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ha fatto sapere che saranno effettuati controlli ancora più capillari della rete stradale e autostradale della provincia: "La popolazione ha mantenuto, finora, un senso di responsabilità diffuso e condiviso, dando prova di grande rispetto delle indicazioni pervenute e di grande unità di intenti per il superamento della fase emergenziale in corso" afferma Torraco "Auspico che tali comportamenti virtuosi non si interrompano durante le Festività Pasquali, concorrendo a far sì che l’attenuazione del fenomeno emergenziale emersa negli ultimi rilevamenti possa proseguire senza sosta e senza rischio di riacutizzazioni".

"Dobbiamo continuare ad attenerci alle disposizioni" ha dichiarato Biondi "Questa mattina, durante le ricognizioni fatte con i vigili, abbiamo notato un po' più di movimento rispetto ai giorni precedenti, complici le belle giornate, la necessità di fare la spesa e la prossimità di Pasqua. L'invito è sempre quello di rimanere a casa, avremo modo di rivivere appieno la nostra vita comunitaria".

Intanto il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato un'ordinanza, la numero 26 [è scaricabile QUI], per chiudere tutti gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari (sia i supermercati che i negozi di vicinato) nei giorni festivi. Sia a Pasqua che a Pasquetta sarà dunque impossibile andare e fare la spesa. Potranno rimanere aperte solo le farmacie e le parafarmacie.