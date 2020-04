L'Aquila, operazione "Pasqua in bianco": sei arresti per spaccio di cocaina

Cinque persone - quattro uomini di nazionalità straniera e una donna italiana - sono state arrestate all'Aquila dai carabineri per spaccio di cocaina su disposizione del gip Guendalina Buccella nell'ambito di un'operazione antidroga, ribattezzata "Pasqua in bianco", coordinata dal sostituto procuratore Stefano Gallo.

Gli arresti sono avvenuti nel corso di una retata che si è svolta a partire dal tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile.

Le indagini, partite lo scorso autunno, hanno portato alla luce un giro di spaccio che interessava soprattutto le frazioni di Pianola, Preturo e Coppito. Gli arrestati - tutti condotti in carcere, a eccezione della donna, per la quale è stato disposto l'obbligo di dimora e di firma - sono stati trovati in possesso, a seguito delle perqusizioni domiciliari, di 50 grammi di cocaina confezionata in dosi pronte per lo spaccio, di mezzo chilogrammo di hashish, di due bilancini di precisione e di vario materiale usato per il confezionamento delle dosi. I carabinieri hanno trovato e sequetsrato anche 2 mila euro in contanti, in banconote di vario taglio. Nella maggior parte delle occasioni, gli appuntamenti tra spacciatori e acquirenti (tutti aquilani) avvenivano mediante l’uso dei social network

Una sesta persona - un uomo di nazionalità macedone - è stata arrestata questa mattina in flagranza di reato. Perquisita, è stata trovata in possesso di 17 dosi di cocaina e di 720 euro in contanti. L'uomo è stato portato al carcere delle Costarelle, a Preturo.

I carabinieri hanno sottolineato come sia gli arrestati che gli acquirenti, negli spostamenti per strada, in questo periodo indossavano le mascherine di protezione.