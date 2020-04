L'Aquila, coronavirus: Enel dona 1600 mascherine all'ex Onpi

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta, hanno consegnato questa mattina al presidente del cda dell'ex Onpi, Daniela Bafile, 400 delle 1600 mascherine tipo FFP2 donate da Enel al Comune dell'Aquila.

"Si tratta di una prima tranche dei dispositivi di protezione individuale che abbiamo destinato agli operatori del Centro servizi anziani a seguito del significativo gesto di solidarietà che Enel ha fatto nei confronti della nostra comunità. Gli altri saranno messi a disposizione nel momento in cui sarà necessario. – dichiarano sindaco e assessore – Attualmente nella struttura sono presenti 50 ospiti, di cui 39 non autosufficienti ed è importante garantire la loro sicurezza quella degli operatori".

"L'uso delle mascherine, peraltro, è in linea con tutte le altre forme di tutela e precauzione contenute nelle disposizioni governative e ministeriali emanate per contrastare il coronavirus oltre che con il documento di valutazione del rischio aziendale dell'Istituzione Csa. Le notizie di stampa ci raccontano di gravissimi, e in alcuni casi drammatici, episodi di contagio nelle residenze pubbliche assistenziali: il nostro impegno è massimo per contenere la pandemia, soprattutto nei luoghi dove sono presenti persone più fragili e, pertanto, più esposte al Covid19".