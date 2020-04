Cinquantadue persone sanzionate per non aver rispettato le misure di contenimento, una persona denunciata per altri reati e due titolari di attività commerciali multati.

E’ il bilancio delle attività di controllo svolte l’8 aprile dalle forze dell’ordine in provincia dell’Aquila nell’ambito dell’emergenza coronavirus. In totale sono state controllate 1394 persone e 328 attività commerciali.

A comunicarlo è la prefettura dell’Aquila.