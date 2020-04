Coronavirus: diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. 1615 contagiati in più

"C'è una riduzione della pressione sanitaria". Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel punto stampa delle 18.

Secondo il nuovo bollettino della Protezione civile, i ricoveri in terapia intensiva calano per il sesto giorno consecutivo. Sono 3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri.

Resta pressoché stabile, invece, il dato sull'aumento dei malati di Covid - 19, che registra un incremento rispetto a ieri pari a 1.615. Mercoledì l'incremento era stato di 1.195.

Attualmente in Italia i positivi sono 96.877. Di questi 28.399 sono ricoverati con sintomi e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare. "Le persone in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi - ha sottolineato Borrelli - costituiscono il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell'8%. Si conferma quindi la diminuizione del numero delle persone ricoverate in terapia intensiva o in reparti ordinari e la crescita dei malati Covid in isolamento domiciliare".

Ancora alto, invece, il numero delle vittime. Dall'inizio dell'emergenza i morti sono stati complessivamente 18.279, con un aumento rispetto a ieri di 610.