Ricostruzione, Curcio (CasaItalia): "Nessun problema per risorse a Usrc"

"In riferimento ad alcune notizie di stampa apparse in questi giorni circa i trasferimenti di fondi all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, appare opportuno precisare che la Struttura di missione ha da tempo espletato le procedure nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trasferimento delle risorse a favore dell'Usrc. Quindi nessun rubinetto chiuso e nessun ritardo. La Struttura lavora quotidianamente con l'unico obiettivo del rilancio della ricostruzione nel territorio abruzzese in stretta collaborazione con gli Uffici speciali per la ricostruzione, comune regione e tutte le istituzioni interessate".

Così Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento CasaItalia e Responsabile della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.