A24: chiusure notturne tratta Tornimparte – L’Aquila Ovest

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, "per urgenti ed improcrastinabili lavori di manutenzione da eseguire presso la galleria Genzano", sarà disposta la chiusura notturna della tratta autostradale in oggetto con il seguente calendario e modalità:



- dalle ore 21:00 del 14 aprile alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della tratta Tornimparte - L’Aquila Ovest in entrambe le direzioni di marcia; conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da RM/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Tornimparte, mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/RM, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di L’Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SP 1 Amiternina per Villagrande e la SS17 da e per L’Aquila;



- dalle ore 21:00 dei giorni 15, 16 e 17 aprile alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della tratta Tornimparte - L’Aquila Ovest limitatamente al traffico che proviene da Roma/A25 ed è diretto a L’Aquila/Teramo; conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da RM/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Tornimparte, dove si consiglia di utilizzare la SP 1 Amiternina per Villagrande, proseguendo successivamente sulla SS17 per L’Aquila e rientrando in autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest.