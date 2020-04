L'Aquila: visite ai cimiteri vietate anche a Pasqua

Cimiteri chiusi anche per le feste pasquali.

Il Comune dell'Aquila ricorda che le disposizioni governative in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus covid-19 vietano tassativamente le visite ai cimiteri".

"Pertanto, pur comprendendo che, in particolare in questo periodo di festività di Pasqua, il non far visita ai propri cari defunti crea un evidente disagio personale, si rammenta che non ci sono deroghe alle precise prescrizioni di Stato, che mirano alla tutela del bene superiore per eccellenza: la salute della comunità".

"I cimiteri restano aperti per le - purtroppo - irrinunciabili operazioni funebri, legate alla sepoltura, sempre nel rispetto del divieto di assembramenti e della distanza interpersonale di almeno un metro".

"Al contrario non sono consentite le visite ordinarie ai cimiteri, che - si ricorda - costituiscono violazione della normativa emergenziale e sono pertanto soggette a sanzioni da parte delle forze dell'ordine".