Guasto alla rete Garr, sito Univaq down per alcune ore

A causa di un guasto alla rete Garr - la rete a banda ultralarga che in Italia serve le maggiori università e i centri di ricerca - nella giornata di sabato 11 aprile il sito dell'Università dell'Aquila e tutti i servizi online ad esso collegati sono stati down per alcune ore. Il problema ha interessato sia la linea principale che quella di backup.

La situazione è tornata alla normalità solo in tarda serata. Per la riparazione del guasto è stato necessario l'intervento di due squadre di tecnici, una proveniente da Ancona e l’altra dalla Puglia.