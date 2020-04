Sanità, Santangelo: "Subito la centrale operativa del 118 all'Aquila"

“Dobbiamo riprendere e realizzare il progetto della Centrale operativa del 118 presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sono già a disposizione per quest'opera più di due milioni di euro, provenienti da una donazione della Regione Emilia-Romagna”.

A dirlo è Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale. “Come questo governo regionale di centrodestra sta dimostrando che si può, in tempi strettissimi, realizzare un ospedale interamente dedicato al Covid a Pescara, altrettanto dobbiamo saper fare, celermente, per l'esecuzione della Centrale del 118 per la quale si prevede una spesa di circa sei milioni di euro.”

L'opera è già inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

“Realizzare la Centrale 118 nel capoluogo è importante anche per la particolare situazione viaria, in un territorio orograficamente variegato e dove, pertanto, gli interventi di soccorso non possono essere garantiti in tempi rapidi come invece necessitano le patologie d'urgenza e il conseguente trasferimento presso i nosocomi. Occorre una procedura in grado di velocizzare e snellire l'iter per la realizzazione della Centrale operativa individuando, ad esempio, la Protezione civile regionale come ente attuatore in sinergia con le altre strutture tecnico-amministrative di cui è dotata la Regione. Arrivare, in tempi brevi, a definire le risorse necessarie per la realizzazione di quest'opera è ancora più importante in questa fase di emergenza sanitaria nella quale è essenziale il massimo coordinamento a tutti i livelli sanitario e istituzionale”.