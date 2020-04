Pef A24 e A25, Consiglio di Stato nomina commissario ad acta

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Strada dei Parchi, società concessionaria delle autostrade A24 e A25, per chiedere che venisse dato seguito alla sentenza con cui, nel luglio 2019, i giudici amministrativi di Palazzo Spada avevano disposto che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvasse il nuovo Piano economico finanziario (Pef) entro il 31 ottobre. Sentenza mai rispettata dal Mit .

I giudici amministrativi hanno nominato un commissario ad acta nella persona del capo dipartimento per il coordinamento amministrativo (Dica) presso la presidenza del consiglio dei ministri, Maria Barillà, che ha – si legge nella sentenza – facoltà di sub delega.

"Accogliamo con estremo favore la sentenza del Consiglio di Stato con cui, preso atto dei ritardi e dell'inerzia che ha caratterizzato in questi anni l'attività del Ministero delle Infrastrutture circa il procedimento di approvazione del nuovo Piano Economico-Finanziario previsto dalla legge 228 del 2012, viene nominato un commissario ad acta" afferma Strada dei Parchi in una nota "Tale sentenza consentirà alla società concessionaria delle autostrade A24 e A25 di avere un interlocutore esecutivo con cui poter finalmente definire un PEF per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade, secondo le ultime normative in materia di infrastrutture".

Il nuovo commissario sarà chiamato a dare attuazione al Pef, che prevede la messa in sicurezza antisismica delle due autostrade, considerate due infrastrutture strategiche in caso di calamità naturali. Il progetto, che era previsto già nelle legge di Stabilità del 2012, prevede un investimento di circa 3,1 miliardi di euro, di cui 2 coperti dallo Stato e la restante parte da Sdp, e la calmierazione delle tariffe, il cui aumento dopo le polemiche nei territori, era stato congelato.