L'Aquila: dal 20 aprile tornano disponibili tutti i 17 uffici postali del territorio

A partire da lunedì 20 aprile tutti i 17 uffici postali del Comune dell’Aquila torneranno disponibili.

Poste Italiane, infatti, ha predisposto la riapertura degli 8 uffici postali aquilani il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Si tratta degli uffici postali di L’Aquila Centro Storico (corso Vittorio Emanuele), L’Aquila 4 (viale Aldo Moro), Onna-San Gregorio, Bagno, Poggio di Roio, Arischia, Monticchio e Camarda.

"Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali", si legge in una nota. "In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli uffici postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini".

La riapertura degli uffici postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Tuttavia, Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e, ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

"Il 2 aprile scorso ho inviato una richiesta formale al direttore provinciale di Poste Italiane, Roberta Iacovozzi, affinché venisse presa in considerazione la riapertura degli uffici, con particolare riferimento a quelli più periferici - ricorda il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - Una istanza legata alle esigenze delle fasce di popolazione più fragili, come gli anziani, che in questo modo potranno tornare a usufruire dei servizi in maniera più agevole. Ringrazio le strutture territoriali e nazionali di Poste Italiane per aver raccolto prontamente l'appello, che testimonia l'importanza della collaborazione tra istituzioni per poter affrontare le molteplici problematiche legate alla diffusione del Covid-19".

I giorni di apertura saranno i seguenti:

L'Aquila 4, via Aldo Moro: lunedì, mercoledì e venerdì;

L'Aquila centro: martedì giovedì e sabato;

Onna: martedì, giovedì e sabato;

Bagno: martedì, giovedì e sabato;

Poggio di Roio: venerdì;

Arischia: martedì, giovedì e sabato;

Monticchio: lunedì, mercoledì e venerdì;

Camarda: giovedì.

Gli orari per le giornate che vanno dal lunedì al venerdì sono 8:20-13:45, la giornata del sabato osserva il seguente orario: 8:20-12:45.