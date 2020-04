Ospedale covid a Pescara, non ancora affidato l'appalto: problemi di certificazioni per l'impresa prima classificata

Una gara d'appalto lampo, con procedura negoziata, espletata nel bel mezzo delle festività di Pasqua, di cui non si è saputo praticamente nulla: gli atti non sono stati pubblicati sui siti istituzionali.

Nella tarda serata di sabato 11 aprile, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato il decreto per far partire il progetto dell'ospedale Covid a Pescara; un investimento da 11 milioni di euro (7 provenienti dalla Protezione civile, 3 dalla Banca d’Italia e 1 messo a disposizione dalla Asl) per 214 posti letto, di cui 40 di terapia intensiva e 174 di degenza, concentrato sulla sola città di Pescara.

La notte stessa è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'operatore economico che dovrà realizzare il covid hospital: termine ultimo assegnato per la presentazione delle offerte, mercoledì 15 aprile alle ore 17:30. "Subito dopo, alle ore 18, inizierà l'apertura delle buste che andrà ad oltranza, fino alla consegna del cantiere che avverrà giovedì mattina", è stato annunciato in una nota.

11 le imprese 'invitate', in 7 hanno presentato un'offerta. "Ci troviamo in un momento difficile – ha inteso sottolineare il presidente Marsilio - ma è nelle difficoltà che si rinsaldano i rapporti e che si uniscono le esperienze per diventare migliori e crescere insieme. Sono orgoglioso di questa squadra che sta lavorando con tanta velocità e competenza. La realizzazione dell'ospedale a Pescara rappresenta un passaggio importante per garantire le cure necessarie ai cittadini abruzzesi e superare insieme questo momento difficile".

Ci si è chiesti se i 40 nuovi posti letto di terapia intensiva che ospiterà il nuovo ospedale in una palazzina ex Ivap semi dismessa che si trova su via Rigopiano, collegata a un blocco dell’ospedale Santo Spirito ma da questo separata, siano una dotazione necessaria, a fronte sia del fatto che in questo momento c'è un surplus sia soprattutto dell’andamento che l’epidemia sta avendo in Abruzzo. L’ultimo bollettino parla di 43 ricoverati nelle terapie intensive su un totale di 2443 contagiati. Numeri destinati probabilmente a scendere ancora, di qui a qualche settimana, quando l’ospedale Covid di Pescara dovrebbe essere ultimato (per la fine lavori si parla di giugno-luglio).

Ci si è chiesti se la realizzazione dell'ospedale non fosse propedeutica, piuttosto, a giustificare, ad emergenza finita, la realizzazione del Dea di II livello a Pescara.

Sta di fatto che giovedì, con una nota, la Regione ha informato che si era appena concluso l'esame delle offerte, pervenute all'ARIC; al vaglio del RUP, supportato da un collegio tecnico-amministrativo, restava la verifica di congruità della migliore offerta; pertanto era prevista per venerdì 17 aprile, alle ore 14, l'individuazione dell'affidatario.

Sui principali quotidiani abruzzesi, in realtà, il nome dell'impresa aggiudicataria era già stato pubblicato: la Omnia service dell'imprenditore chietino Antonio Colasante, con un ribasso d'asta del 29.57%. Se non fosse che, a mezzanotte, l'affidamento non è stato ancora ufficializzato. In realtà, dalla tarda mattinata si è iniziato a sussurrare di presunte criticità legate alle certificazioni dell'impresa individuata e, d'altra parte, si sono susseguite riunioni frenetiche negli uffici della regione per l'intero pomeriggio, segno che, in effetti, problemi ci sarebbero e nient'affatto trascurabili.

Ne sapremo di più in mattinata: non è da escludere, a questo punto, che l'appalto possa essere affidato all'impresa seconda classificata, ma c'è chi si è avventurato ad ipotizzare che la procedura possa essere addirittura ritirata in autotutela.