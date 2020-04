Coronavirus, 237 positivi in provincia: un nuovo caso nell'Aquilano

Alla data odierna sono 237 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell'Aquila (+ 4 rispetto a ieri), di cui 48 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 11 in terapia intensiva e 122 in isolamento domiciliare (di cui 5 in altra Asl).

Dall'inizio dell'emergenza, sono complessivamente 36 guariti e 20 i deceduti (12 provenienti da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 35 sono dell'Aquilano (+ 1 rispetto a ieri: 3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare, di cui 1 in altra Asl, e 12 guariti), 90 della Marsica (+ 1 rispetto a ieri: 17 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 47 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 5 deceduti), 58 dell'area Peligna (14 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl, 2 guariti e 2 deceduti), 19 dell'area Sangrina (+ 2 rispetto a ieri: 4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 0 ricoverati in terapia intensiva,11 in isolamento domiciliare, 3 guariti e 1 deceduto) e 35 di altra Asl (10 ricoverati non in terapia intensiva, 5 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 12 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 223 persone, di cui 62 dell'Aquilano, 86 della Marsica e 75 dell'area Peligno-Sangrina.

In sorveglianza passiva c'è complessivamente 1 persona, di cui 0 dell'Aquilano, 1 della Marsica e 0 dell'area Peligna-Sangrina.

Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell'Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.